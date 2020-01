Robert Pattinson pide perdón a los fans por decir que Batman no es un superhéroe

CulturaOcio - Europa Press

El pasado diciembre, Robert Pattinson despertó la indignación de muchos fans de DC al afirmar que, para él, el caballero oscuro no era un superhéroe. Ahora, recién arrancado el rodaje de "The Batman", la película de Matt Reeves protagonizada por Pattinson, el actor ha rectificado estas declaraciones, no sin cierto tono irónico.

"No estaba suficientemente instruido sobre el tema", ha afirmado Pattinson durante una entrevista con Time Out, acerca de aquellas afirmaciones. El actor, que sostuvo que Batman no era un superhéroe por no poseer superpoderes, se ha mostrado aún así escéptico ante las críticas recibidas, las cuales afirma no comprender.

"La gente se enfadó mucho. Es extraño. Sigo sin poder entender la discusión", ha concluido el actor, antes de retractarse. "Ok, es un superhéroe, ¡Lo siento!" ha recalcado, con cierto tono teatral e irónico, antes de predecir el próximo titular de los periódicos: "Pattinson se retracta: Batman es, en realidad, un superhéroe. Lo retira". (Puede leer: Matt Reeves y Robert Pattinson rodarán "The Batman" en Londres)

De todos modos, para Pattinson, la opinión de los fans que no han visto la película no es, en realidad, algo de lo que preocuparse. "Solo me preocupa si a la gente le gusta una vez está hecha la película. Ahora mismo, pueden pensar lo que quieran", ha afirmado.

Dirigida por Reeves con un guión coescrito junto a Mattson Tomlin, "The Batman" acompañará a un joven Bruce Wayne, ahondando en su faceta como detective, e incluirá míticos villanos de DC Cómics como Catwoman (Zoe Kravitz), Pingüino (Colin Farrell ) y Enigma (Paul Dano). Completan el reparto Jeffrey Wright como el comisario James Gordon, Jayme Lawson como Bella Reál, John Turturro como el mafioso Carmine Falcone, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Peter Sarsgaard que encarnará al fiscal de Gotham Gil Colson.

The Batman llegará a los cines el 25 de junio de 2021.