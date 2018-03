Rubén Blades presentó su documental

Redacción cine

"Yo no me llamo Rubén Blades" comenzó su trayectoria por los festivales de cine. Se espera que llegue a Colombia en el segundo semestre de 2018.

Imagen de "Yo no me llamo Rubén Blades". Cortesía

Rubén Blades presentó un documental sobre su vida y su carrera artística el sábado pasado en el marco del festival South by Southwest (SXSW) que se realiza en Austin (Texas, Estados Unidos). Titulado "Yo no me llamo Rubén Blades", el filme dirigido por Abner Benaim hace un repaso sobre el legado del cantante panameño, quien habla sobre sus ambiciones tanto musicales como políticas.

Durante dos años, Benaim retrató a Blades y otros artistas, por lo que los espectadores verán testimonios de René Pérez (Residente), Sting, Paul Simon y Gilberto Santa Rosa, quienes dan su visión sobre el aporte de Rubén Blades a la industria musical.

"Yo no me llamo Rubén Blades" seguirá su periplo en festivales de cine, por lo que próximamente se proyectará en el de Panamá. El documental cuenta con producción de Panamá, Argentina y Colombia, pues cuenta con el apoyo de Ciudad Lunar y Caracol Televisión. Cuenta con la edición de Felipe Guerrero, director de "Oscuro animal".



Rubén Blades, icono de la música latinoamericana, es recordado por sus letras cargadas de temática social y ritmo explosivo, elementos que llevaron la salsa a una audiencia internacional. A lo largo de su carrera ha ganado 17 premios Grammy, ha participado en producciones de Hollywood, recibió el título de abogado en Harvard y fue candidato a la presidencia de Panamá.

Está previsto que "Yo no me llamo Rubén Blades" llegue a los teatros colombianos en el segundo semestre de 2018.