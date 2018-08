Era un “remake” de otra película filmada en 1932

“Scarface”, 35 años

Fabián W. Waintal

Festejando nada menos que 35 años del estreno mundial de la película Scarface, Al Pacino y Michelle Pfeiffer se reencontraron en el Festival Internacional de Cine de Tribeca para la proyección de un clásico que también cambió por completo el destino de sus vidas. Y después de ver la película en el teatro Beacon de Nueva York revivieron los mejores recuerdos de aquel rodaje, 35 años después.

¿Qué es lo que más les preguntan sobre el rodaje de “Scarface” en la actualidad?

Michelle Pfeiffer: La gente suele preguntarme todo el tiempo qué aprendí al trabajar con uno de los mejores actores como Al Pacino.

¿Y la respuesta es?

M.P.: Tengo que decir que me sorprendió ver cómo protege con tanta ferocidad su personaje. No se disculpa por nada y es algo que siempre traté de imitar.

Y, Al Pacino, ¿qué le quedó del rodaje de “Scarface”, como actor y como persona?

Al Pacino: No sé cómo contestar esa pregunta. Supongo que uno termina asimilando algo, lo que sea, aunque no siempre sea la nota correcta. Si cada parte mía representara cada uno de los ambientes que existen en el cine, definitivamente me cambiaría la vida, pero después de un tiempo se aprende a dejarlo todo atrás. Con Scarface la preparación fue muy especial, por el texto del guion, la forma en que Brian de Palma trabajó con todos. Y desde el principio sentí que era algo que quería hacer. Siempre sentí que estábamos haciendo algo bueno.

¿A quién se le ocurrió realmente la idea de filmar ese clásico?

A.P.: A mí se me ocurrió. Había visto el original de Scarface, de Paul Muni, y me impactó como si fuera una tormenta. Yo quería ser Scarface. Estaba en Los Ángeles y llamé a mi mánager, Martin Bregman, para decirle: “Acabo de ver una película, Scarface, con Paul Muni, y te agradecería que por favor averigües más sobre el tema porque es una película que me gustaría hacer”. Y una de las primeras personas que estuvieron involucradas en el proceso fue Oliver Stone. Así empezó todo.

¿No hubo ningún cambio en particular desde la idea original de contar la historia de un cubano como Tony Montana?

A.P.: La idea original era convertirlo en un italiano, porque el personaje original de Paul era un inmigrante de Italia. Después se sumaron el gran Brian de Palma, Michelle Pfeiffer, Steve Bauer y Mary Elizabeth Mastrantonio. Y tengo que decir que Steve Bauer fue el que me ayudó a absorber la mentalidad cubana.

¿Cómo fue realmente el proceso de audición en el que fue elegida Michelle Pfeiffer?

M.P.: La prueba de audición llevó casi tres meses, y cuanto más cerca estábamos de la selección final, peor me sentía, porque estaba aterrorizada pensando que no iba a conseguir el rol. Brian de Palma era muy dulce y quería que yo estuviera en la película, pero también fue muy sincero cuando se acercó diciéndome: “Perdona, pero estás bastante mal últimamente… ¿Qué te está pasando?”. Y tenía razón. Ya había pasado un mes desde las primeras pruebas cuando me volvieron a llamar. Hicimos una nueva prueba sobre la última escena de la película, donde enloquezco. Empecé a tirar platos, rompí de todo y de repente podías ver sangre por todos lados. Todos empezaron a revisarme porque yo tenía sangre en el cuerpo, pero el que estaba sangrando de verdad era Al. ¡Había lastimado a Al Pacino! Y así fue como conseguí el personaje.

¿Imaginaron que estaban filmando un clásico de la historia del cine?

A.P.: Se convirtió en un clásico, pero no fue tan bienvenida al principio. Cuando Scarface recién se había estrenado fue extremadamente controversial. Hoy es parte de nuestra cultura y se mantiene en nuestro mundo. Pero es interesante. No entiendo cómo es que todavía se mantiene tan actual y cómo es que los diálogos incluso se convirtieron en una leyenda.

¿Quién es más diabólico: Tony Montana en “Scarface” o el diablo en “El abogado del diablo”?

A.P.: Sabemos que es Satán en El abogado del diablo y te digo lo que marca la diferencia: la otra noche me crucé con un par de obispos en un restaurante, aunque no lo creas. Eran tres, muy amigables conmigo, y les dije: “Debo ser terrible, pero me pregunto si a los actores se les perdona lo que hacemos artísticamente”. Y los tres dijeron “Está bien”.

¿La mejor anécdota jamás contada de “Scarface”?

A.P.: El tiroteo es una historia muy interesante. La pelea del final, el gran finale. Recuerdo los disparos, y cuando disparé por primera vez, me dispararon. Salté, cayendo como si estuviera vivo por el efecto de la cocaína, y sin querer metí la mano en la parte caliente de un arma que recién había sido disparada, pero no podía sacar la mano (risas), hasta que al final cortaron la escena con toda la sangre en mi ropa, con mi mano en el aire. Necesitamos dos semanas de descanso por eso. Pero terminé en el hospital y al final una enfermera se me acercó y me preguntó: “¿No es usted Al Pacino?”. Yo le dije: “Sí”. Y entre risas me confesó: “Pensé que era un asesino”, porque nunca me había quitado el vestuario ensangrentado.

¿Imaginan un nuevo rodaje de “Scarface” hoy, con el rol de Tony Montana interpretado por una mujer?

A.P.: Ya me parece bastante notable que la película que hicimos sea un remake de otra muy buena película que habían filmado antes. Eso ya es difícil de lograr.

M.P.: Lo que tiene mi rol como Elvira es que también me acuerdo de que en aquel entonces me preguntaban bastante sobre qué clase de mensaje estaba dando a las mujeres con mi rol. Tenía 20 años y no era algo en lo que había pensado, pero siento que a veces uno puede hacer mucho más por una causa siendo honestamente artista, presentando a la gente la verdad, sin endulzar nada.