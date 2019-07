Se incendió el estudio de Londres donde se rodó Harry Potter

-Agencia Europa Press

El estudio de Leavesden lanzó un comunicado en el que anunció que el jefe de bomberos confirmó que el incendio fue "extinguido completamente". "Todas las producciones han podido seguir trabajando, y el Tour del estudio no se ha visto afectado", señaló el estudio.

Las instalaciones de Warner Bros. Studios Leavesden, cerca de Londres, sufrieron un incendio el pasado miércoles. Al día siguiente, las autoridades anunciaron que el fuego había sido contenido por el equipo de bomberos.

No hubo víctimas, tal y como indica The Hollywood Reporter, pues el incendio comenzó en un set que no se estaba usando en ese momento. En este estudio de Warner se rodaron las ocho películas de la saga de Harry Potter, además de las dos entregas de Animales fantásticos.

HBO estaba utilizando el espacio para la grabación de la serie 'Avenue 5', de Armando Iannucci ('Veep') cuando ocurrió el incendio. El servicio de streaming anunció que "la producción continua mientras los productores y escritores evalúan el mejor plan de rodaje de los dos últimos episodios de la serie".

El estudio contiene, además, el tour 'La creación de Harry Potter', que no sufrió daños, según señala el citado medio. Son numerosas las producciones cinematográficas que se han rodado allí: El Caballero Oscuro, Wonder Woman, Pokémon: Detective Pikachu o Spider-Man: Lejos de casa, entre otras.