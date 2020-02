Según Chris Pratt, "Jurassic World 3" será el "Endgame" de "Jurassic Park"

-Agencia Europa Press

Chris Pratt ha logrado el estatus de rutilante estrella hollywoodiense gracias a dos grandes franquicias, Guardianes de la Galaxia y Jurassic World.

Mientras su papel en Marvel está por el momento en pausa, la saga jurásica está a punto de empezar a filmar su sexta entrega, y el actor cree que guarda ciertas similitudes con Vengadores: Endgame.

Pratt repetirá su papel como el educador de dinosaurios Owen Grady en Jurassic World 3, una película que de forma similar a Endgame, será de proporciones épicas y reunirá a personajes de toda la franquicia, algunos de los cuales llevan casi 30 años sin aparecer. Es decir, Jurassic World 3 será una mega reunión de personajes al más puro estilo Vengadores. (Le puede interesar: "Jurassic World 3" no tendrá dinosaurios híbridos)

"Esto se siente así", dijo Pratt durante la premiere de la nueva película de Pixar Onward. "No me permiten decir nada, pero... Están todos. Tiene a casi todos los personajes. Tal vez me he ido de la lengua, pero no me importa. Todo el elenco de Parque Jurásico original vuelve. Va a ser algo muy parecido a cuando Endgame unió a todo Marvel", afirmó. (Lea también: Así es el pequeño dinosaurio de "Jurassic World 3")

El entusiasmo de Pratt no es minúsculo, y con razón, ya que la tercera entrega del reboot de Jurassic Park traerá de vuelta a los tres actores principales de la película original de Steven Spielberg: Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, que no han vuelto a coincidir desde aquella primera entrega.

Por supuesto, esto no quiere decir que la película contará con viajes en el tiempo, dimensiones alternativas y ese tipo de giros locos de guion que agitaron Endgame, pero sí será una cinta que cierre un gran ciclo, de seis películas exactamente, tres de la saga Jurassic World. Pratt también habló un poco más de lo que los fans pueden esperar, sin entrar en spoilers.

"Me voy mañana y estaré rodando mucho tiempo", explicó en referencia al inminente inicio de la producción. "El guion es increíble. Colin Trevorrow, que escribió y dirigió Jurassic World, está de vuelta para ésta. No puedo esperar... Filmaré hasta julio. Es grande. Son casi 100 días de rodaje. Es inmensa, estaremos todos. Va a ser genial", concluyó.

Jurassic World 3 retomará los eventos de El reino caído, con los dinosaurios finalmente libre para campar por la Tierra a sus anchas y los problemas que esto conlleva a la raza humana. Esto se pudo vislumbrar brevemente en el corto Battle at Big Rock, que también dirigió Trevorrow, y que sirvió de aperitivo para la que, posiblemente, sea la mayor película de dinosaurios de todos los tiempos.

Jurassic World 3 llegará a los cines el 11 de junio de 2021.