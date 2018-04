Según el director Zack Snyder, Lex Luthor mató a su padre

Europa Press

Batman vs. Superman no solo mostró el enfrentamiento entre dos pesos pesados del DC Comics sino que también dejó claro que Lex Luthor odia a rabiar al denominado Hombre de Acero por no salvarle de los abusos de su padre. Ahora, Zack Snyder, director estadounidense del filme, confirmó que Luthor mató a su progenitor.

Después de varias teorías que barajaban que Lex Luthor tomó medidas extremas contra su padre antes de asumir el control de LexCorp, Snyder le ha hecho frente a las múltiples suposiciones a través de la plataforma Vero. "Sentimos lo mismo, que Lex eliminando a su padre".

Con esta aseveración del realizador estadounidense solo cabe pensar en cómo afectará esta acción a las próximas películas del universo de DC Comics. Lo cierto es que los giros dramáticos pueden estar encaminados en torno a la escena poscréditos de Liga de la Justicia. En dicha secuencia, Luthor forma una alianza con Deathstroke, quien logra escapar fácilmente de Arkham Asylum.

Esto podría significar que ambos villanos trabajarán en equipo con el fin de crear la Liga de la Injusticia, algo que no parece muy descabellado teniendo en cuanta que con el debut de Aquaman en la gran pantalla el 21 de diciembre de 2018, también surgirá la figura de Black Manta, uno de los integrantes del malévolo equipo encabezado por Luthor.

Mientras Luthor y Deadstroke estructuran sus planes, la próxima película del Universo DC será Aquaman, la cinta protagonizada por Jason Momoa y dirigida por James Wan, que tiene previsto su a finales de 2018. Junto a Momoa también estarán Amber Heard como Mera, Nicole Kidman como Reina Atlanta, Willem Dafoe como Nuidis Vulko, Patrick Wilson como Orm y Dolph Lundgren como Rey Nereus.