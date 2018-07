Selena Gómez actuará en una película de zombies

-EFE

Aunque no se había anunciado oficialmente el comienzo del rodaje, el portal estadounidense de noticias de famosos Just Jared así como el diario británico Daily Mail publicaron hoy varias imágenes en las que aparece Gómez, en el set y con la camiseta ensangrentada, junto a Jarmusch. (Selena Gomez estrena video de "Back to you")

La película, sin título confirmado, cuenta también en su elenco con Bill Murray y Adam Driver.



Jarmusch, un cineasta muy prestigioso dentro del circuito independiente, ya había trabajado con Murray en "Coffee and Cigarettes" (2003) y en "Broken Flowers" (2005). Por su parte, Driver protagonizó "Paterson" (2016), la última cinta de Jarmusch hasta la fecha.



Gómez, que ha tratado de compaginar su carrera como actriz con su trayectoria como cantante, estrena este fin de semana la película de animación "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation", en la que presta su voz al personaje de Mavis. (Le puede interesar: ¿Cómo vivió la madre de Selena Gomez el transplante de riñón de su hija?)



Tras convertirse en una estrella juvenil de la mano de Disney, la latina cambió completamente de registro con la película "Spring Breakers" (2012), que dirigió Harmony Korine.



La artista, que acumula cerca de 139 millones de seguidores en Instagram, produjo recientemente la controvertida serie "13 Reasons Why" de la plataforma digital Netflix acerca de los suicidios de adolescentes.



Gómez también tiene pendiente de estreno la película "A Rainy Day in New York", que dirigió y escribió Woody Allen. (Le puede interesar: Selena Gómez responde a comentarios sobre fotos de sus cicatrices)