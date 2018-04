Serie de El señor de los anillos de Amazon será la más cara de la historia

Cultura Ocio - Europa Press

Hace menos de un mes se hablaba de un presupuesto de unos 500 millones de dólares, de los cuales solo 250 habrían ido a parar a la adquisición de derechos y el resto de los fondos a costes de producción y marketing.

Sin embargo, como informa The Hollywood Reporter, el proyecto podría alcanzar los mil millones, al añadir los costes de casting, producción y efectos especiales.

Según el acuerdo entre New Line Cinema y HarperCollins, propietarios de los derechos, Amazon tendrá que hacer al menos cinco temporadas de la saga de J.R.R. Tolkien y la producción deberá comenzar en los próximos dos años.

Los derechos de la saga literaria han tenido una trayectoria movida. El autor los vendió a United Artists en 1969, después pasaron por MGM, el productor Saul Zaentz y Miramax, hasta que New Line Cinema decidió lanzar la primera adaptación cinematográfica en 2001. La trilogía recaudó alrededor de 3.000 millones de dólares en todo el mundo.

Todavía no se sabe si Peter Jackson participará como productor ejecutivo. El director no intervino en las negociaciones por los derechos que comenzaron el año pasado, pero recientemente hubo un acercamiento entre Jackson y Amazon.

Por el momento no hay detalles sobre la trama ni el reparto, aunque todo apunta a que no contará con el elenco de las películas. Tanto Andy Serkis, quien interpretó a Gollum, como Ian McKellen, conocido por su papel de Gandalf, ya manifestaron que no participarían en el proyecto.