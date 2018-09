“Sky”, cortometraje grabado en lengua creole

Efraín Dawkins Sanmiguel / @Efrain_Dawkins

El producto audiovisual Sky, rodado en la isla de San Andrés por el joven director sanandresano Ronald Camargo, cuenta la historia de “Kenya”, una niña de 13 años que, huyendo de los malos tratos de su padre, prefiere pasar el mayor tiempo de su día en la escuela con sus compañeros. Un episodio trágico terminará causándole un trauma que la acompañará el resto de su vida.

El cortometraje que se encargó de registrar los mejores paisajes de San Andrés cuenta con un reparto de actores raizales como Kenya Smith (protagonista) y Adel Christopher (antagonista). Entre las locaciones que se utilizaron para desarrollar la mayor parte de la historia, están la playa de Spratt Bight, la Casa Museo Isleña y el First Baptist School.

Además de actores sanandresanos y lugares que representan el tipo de vida afrocaribeña, este corto contiene un ingrediente que lo hace distinto: es el primero que se graba en creole, lengua nativa del archipiélago colombiano.

“El hecho de rodar una producción íntegramente en creole, le da un plus a este trabajo, lo hace nostálgico y especial”, dijo Camargo. “Lo mejor del cortometraje son sus actuaciones completamente naturales, los actores no son profesionales…Ahí está la magia de su interpretación, ellos no actúan, sienten. La historia la pude haber contado con otro reparto de actores, otra locación y en español, pero perdía su atractivo completamente, sería una historia más”, agregó.

Sky, una producción con el sello Capsula Films, es la representación del duro proceso de formación que viven algunos niños víctimas de hogares cargados de maltrato y ambientes hostiles. También refleja el importante papel que cumplen las madres en el desarrollo de los hijos.

Esta pieza audiovisual sanandresana, cuya producción duró 30 días, forma parte de la selección oficial del festival de cine SmartFilms, y su estreno será el sábado, 15 de septiembre, en el teatro Cafam de Bellas Artes, de Bogotá.