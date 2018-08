Sobre la temible participación de Darth Vader en la cinta "Rogue One"

-Agencia Europa Press

En Rogue One, el spin-off de Star Wars que relata cómo los rebeldes roban los planos de la Estrella de la Muerte, no podía falta la estelar aparición de Darth Vader. No obstante, el Lord Sith mostró una actitud algo distinta a la que luce en otros filmes de la Guerra de las Galaxias, algo que Gary Whitta, guionista de Rogue One explica. (También le puede interesar: Darth Vader regresa a "Star Wars" con "Rogue One").

Hacia el final de la cinta, cuando Jyn y Cassian consiguen robar los planos de la Estrella de la Muerte, entra en acción un Darth Vader consciente del objetivo de la Alianza. Pues bien, en un principio, como afirma Whitta, "Vader aparecía en la playa de Scarif asesinando por su cuenta a los rebeldes en a base de la torre imperial".

Sin embargo, dicha versión no llegó a incluirse en el filme. En su lugar, el Líder de la Legión 501 aborda la nave principal de los rebeldes. En esta secuencia comienza a matar a varias personas que están atrapadas en un corredor, tratando de salvar los datos robados. "La versión en el pasillo de Raddus funciona mucho mejor porque está muy contenida, se siente más horror que acción". (Además puede leer: "Rogue One: Una historia de Star Wars" es el tercer mejor estreno del año).

Como revela el estadounidense, la producción de Roue One tuvo innumerables problemas que derivaron en varias correcciones. Aunque por otra parte, expresa que el cambio en la parte del villano no fue consecuencia de dichos retoques, sino que tuvo lugar antes.

Finalmente, y pese a que Vader acaba con varias vidas, la princesa Leia consigue los datos de la Estrella de la Muerte. Acción que acaba culminando con la destrucción de la letal base gracias a un certero disparo de Luke Skywalker en Star Wars: Una nueva esperanza.