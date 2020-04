"Spider-Man 3" también podría verse afectada por el coronavirus

- Agencia Europa Press

Los estudios empiezan a mirar más allá de los primeros meses de pandemia de coronavirus... y no son nada optimistas. Tras el retraso de rodajes como The Batman, Jurassic World 3 o La Sirenita, programados entre abril y junio, ahora también parece haberse suspendido la filmación de Spider-Man 3 con Tom Holland, que iba a comenzar en julio. (Le puede interesar: Daredevil podría aparecer en "Spider-Man 3". Una nueva ilusión para los fanáticos)

El British Film Institute publicó un artículo en el que repasa varios de los los rodajes que quedan suspendidos a causa del virus, entre los que se encuentran los ya anunciados The Batman y La Sirenita. Y al hacer un recuento de las superproducciones afectadas por la pandemia, el artículo también incluye la próxima película del Hombre Araña, sin fecha definida a la espera de que el virus sea controlado.

Sony ya retrasó el estreno de Morbius de Jared Leto hasta 2021 por el cierre de las salas de cine, y aunque aún no ha hecho un anuncio oficial para la próxima película de Holland, el reporte del British Film Institute parece dar por hecho que la filmación no arrancará cuando estaba previsto. (Lea también: Así consiguió Tom Holland que Spider-Man no dejara el Universo Marvel)

A principios de mes se informó que Marvel había retrasado Shang-Chi y los Cinco Anillos, así como las series de Disney+, pero no se dijo nada de, por ejemplo, Doctor Strange and The Multiverse of Madness, que está previsto que empiece su producción en junio, aunque parece poco probable.

Actualmente, Tom Holland está en aislamiento en su casa, compartiendo cómo está siendo su cuarentena en las redes sociales. El actor se ha mostrado muy ilusionado por su próxima aventura como Spider-Man, señalando que el guion "es una locura" y que tenía muchas ganas de empezar a grabar en julio.

Kevin Feige, director de Marvel, también ha dado algunos detalles de ese guión que entusiasma a Holland, explicando que esta vez Spider-Man se ha distanciado de los Vengadores y de la sombra de Iron Man.

"Será divertido ver a Spidey de vuelta en su elemento, fuera de la sombra de Tony de la sombra de los otros Vengadores, siendo su propio hombre, siendo su propio héroe", dijo en una entrevista tras el estreno de Lejos de Casa.

"Ahora se enfrenta a sus propios desafíos", añadió en referencia a la escena post-créditos de la segunda entrega. "No provienen de combates entre Vengadores [como Civil War], o de extraterrestres que vienen a la Tierra [Infinity War y Endgame]. Todo está enfocado en Peter y basado en Peter.

Spider-Man 3, si no hay más retrasos, tiene previsto su estreno el 16 de julio de 2021.