Star Wars 9: ¿Revelan los cómics el gran secreto de los padres de Rey?

-Agencia Europa Press

Los últimos rumores apuntaban a que Rey en realidad es hija de Han Solo, pero no de Leia Organa, siendo así hermanastra de Kylo Ren. Pero la nueva teoría tira por tierra estas supuestas filtraciones y tiene como protagonista nada menos que al Emperador Palpatine.

Desde que se presentó al personaje de Rey en El despertar de la Fuerza, los fans de Star Wars se han estado preguntando sobre el enigmático personaje y su pasado oculto. J.J. Abrams tendrá que responder a la pregunta sobre el parentesco de la joven en El ascenso de Skywalker, pero los cómics de la franquicia ya pueden haber dado la respuesta.

En Los últimos Jedi, Kylo Ren reveló que los padres de Rey en realidad eran unos simples comerciantes de chatarra, pero el fandom siempre ha pensado que hay algo más oculto en su pasado. Y una reciente teoría surgida de Inverse.com cree haber hallado la respuesta real, y curiosamente mantiene la idea de que sus padres eran chatarreros.

Los últimos rumores apuntaban a que Rey en realidad es hija de Han Solo, pero no de Leia Organa, siendo así hermanastra de Kylo Ren. Pero la nueva teoría tira por tierra éstas supuestas filtraciones y tiene como protagonista nada menos que al Emperador Palpatine, cuya risa se pudo escuchar en el tráiler de El ascenso de Skywalker.

Según la nueva hipótesis, todo reside en un concepto casi olvidado por la trilogía secuela: los Midiclorianos. Se entiende por midiclorianos a las células de los organismos que son sensibles a la Fuerza, y son los que permiten a los Jedi y los Sith utilizar sus poderes. Y Darth Sidious, entre otras habilidades, era capaz de manipular éstos organismos.

La idea es que, en realidad, los padres de Rey si eran comerciantes de chatarra, sólo que Palpatine manipuló el útero de la madre sin nombre de Rey, del mismo modo que en su momento hizo con la madre de Anakin, tal y como reveló el cómic Darth Vader #25.

LA NUEVA ELEGIDA

En dicho cómic editado en 2018, y que forma parte del canon oficial, se explica que Sidious manipuló el útero de la madre de Anakin para dar lugar al nacimiento de El Elegido que traería el equilibrio a la Fuerza. Es decir, técnicamente Palpatine sería el "verdadero padre" de Darth Vader, aunque éste surgió de una inmaculada concepción.

Si realmente Sidious sobrevivió a la destrucción de la Estrella de la Muerte, tal y como da a entender la risa del tráiler, no sería descabellado pensar que volvió a manipular a una desconocida para crear un nuevo bebé sensible a la Fuerza, tras ver cómo su querido aprendiz Darth Vader no le daba los resultados esperados.

Por supuesto esto ahora mismo son poco más que conjeturas, ya que no se explica cuál podría ser realmente el motivo de Palpatine para crear un nuevo hijo de la Fuerza. Pero seguro que Abrams tiene preparadas todas estas respuestas, y muchas más, en Star Wars: El ascenso de Skywalker, que llegará a los cines el próximo 20 de diciembre.