Star Wars: Los últimos Jedi, un filme "impresionante" que deja "sin palabras"

CulturaOcio - Europa Press

Casi todos están los asistentes coinciden en la buena impresión con la que se han quedado, asegurando que se trata de la mejor película de la franquicia hasta la fecha, detrás de 'Una nueva esperanza' y 'El Imperio contraataca'. La dirección de Rian Johnson parece contar con multitud de elogios, ya que ofrece una entrega sorprendente y llena de emoción.

Una de las grandes ovaciones del público fue la dirigida a Mark Hamill tras su regreso como Luke Skywalker. Por su parte, la fallecida Carrie Fisher también se llevó el elogio unánime de los asistentes, que aseguran ofrece una actuación inolvidable. Y aun sin la marca original de la saga, y como algunos espectadores han afirmado, tanto Daisy Ridley como Adam Driver "sobresalen".

El director de "Logan", James Mangold, felicitó al director:

Massive congrats to my friend @rianjohnson for the dazzling writing and directing work he shared tonight! Yes, a great chapter of a blockbuster franchise, spectacular and unpredictable, but also his own voice shining through... kudos! — Mangold (@mang0ld) 10 de diciembre de 2017

El creador del cómic Robert Liefeld tuiteó: "¡No hay nada mejor que Star Wars The Last Jedi!"

I am STUNNED by #StarWars #TheLastJedi. I gasped, I laughed, I screamed, I cried and I had the time of my life. Rian Johnson pulled it off, making what might be the best Star Wars movie ever. pic.twitter.com/0VE5M90dsH — Joshua Yehl (@JoshuaYehl) 10 de diciembre de 2017

Anthony Breznican de EW aseguró que "The Last Jedi te hará añicos, y luego te volverá a hacer completo".

Todo el elenco asistió al estreno, con entre otros, Mark Hamill , Adam Driver, Daisy Ridley, Lupita Nyong'o, Andy Serkis y Gwendoline Christie. También estuvieron presentes el guionista y director Rian Johnson, los productores Kathleen Kennedy y Ram Bergman, los productores ejecutivos JJ Abrams, Tom Karnowski, Jason McGatlin y el icónico compositor John Williams.

Para todos los que no fueron tan afortunados de poder disfrutar del preestreno, habrá que esperar al próximo viernes 15 de diciembre para saber lo que ocurrirá en Star Wars: Los últimos Jedi y aclarar si su crítica y las primeras reacciones han sido acertadas.