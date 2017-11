"Star Wars" tendrá una nueva trilogía

AFP

Rian Johnson, el director y guionista de "Star Wars VIII: The Last Jedi", se hará cargo de una nueva trilogía de la célebre saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas, informó la compañía Lucasfilm.

Sin grandes detalles acerca de la trama y las fechas de estreno, Lucasfilm apuntó que la primera película de esa trilogía será dirigida y escrita por Johnson, quien contará con su colaborador Ram Bergman para la producción de ese filme.

No obstante, sí se sabe que estas tres películas no formarán parte de la historia de Skywalker, el principal hilo narrativo de las películas de "Star Wars", sino que "introducirán nuevos personajes de un rincón de la galaxia de 'Star Wars' que no ha sido explorado anteriormente".

"A todos nos ha encantado trabajar con Rian en 'The Last Jedi'", dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

"Es una fuerza creadora, y verle construir 'The Last Jedi' desde el inicio hasta el final fue uno de los grandes placeres de mi carrera. Rian hará cosas increíbles con el lienzo en blanco de esta nueva trilogía", añadió.

Por su parte, y en una nota conjunta, Johnson y Bergman señalaron que disfrutaron muchísimo de su colaboración con Lucasfilm y Disney: "'Star Wars' es la mitología moderna más grande y nos sentimos muy afortunados de haber contribuido a ello. Estamos deseando continuar con esta nueva serie de películas".



"Star Wars VIII: The Last Jedi", dirigida por Johnson y que desembarcará en la gran pantalla el 15 de diciembre, es el próximo lanzamiento de la saga y tiene como protagonistas a Daisy Ridley y Mark Hamill. (Leer Mark Hamill: "Star Wars 8 es un auténtico viaje de descubrimiento").

"Star Wars VIII: The Last Jedi" continuará la narración iniciada por "Star Wars VII: The Force Awakens" (Star Wars: El despertar de la fuerza", 2015).

Este largometraje recaudó en todo el mundo 2.068 millones de dólares y se convirtió así en la tercera película más taquillera de la historia, solo por detrás de "Avatar" (2009), con 2.788 millones, y "Titanic" (1997), con 2.187 millones.

En el horizonte de la franquicia también aparecen la película "Solo: A Star Wars Story", que se estrenará en mayo de 2018 y que narrará las jóvenes aventuras de Han Solo; y el episodio IX de "Star Wars", todavía sin título y que bajo la dirección de J.J. Abrams llegará a la gran pantalla en diciembre de 2019.

Disney presentó además el jueves resultados por debajo de lo esperado para su cuarto trimestre del ejercicio 2016/17 debido a menores ingresos en sus estudios de cine.

El beneficio neto bajó 1% a 1.747 millones de dólares y el volumen de ingresos cayó 3% a 12.779 millones cuando se esperaban 13.340 millones.