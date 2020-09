“The One and Only Ivan”, una nueva fábula animalista con el sello Disney

La cinta cuenta la historia de Ivan, un gorila que forma parte de un espectáculo circense y cuya vida da un giro de 180 grados cuando aparece una pequeña elefanta llamada Ruby que acaba de ser capturada.

Casi ochenta años después de Dumbo (1941), The One and Only Ivan recupera el tono de fábula animalista que triunfó con aquella historia clásica de Disney sobre un elefante de circo.

En este caso no se trata de un elefante sino de un gorila, pero la reflexión sobre el deseo de libertad, el maltrato animal y la solidaridad permanecen vivas en esta adaptación audiovisual de The One and Only Ivan de Katherine Applegate, que se inspiró en un caso real para escribir su novela.

Bryan Cranston es el protagonista de esta cinta familiar que mezcla acción real y animación digital bajo la dirección de la cineasta Thea Sharrock (Me Before You, 2016).

Pero más allá del actor de Breaking Bad (2008-2013), que sí se deja ver con su rostro y presencia física en la película, el poderío de Disney se nota en The One and Only Ivan gracias al estelar doblaje de la versión original del filme, que cuenta con las voces en inglés de Angelina Jolie, Danny DeVito, Helen Mirren o Sam Rockwell.

Moralejas en una cinta familiar

“Uno de mis hijos leyó el libro y dijo que le había encantado así que lo leí y hablamos de por qué era especial y por qué había significado tanto para él”, aseguró en una rueda de prensa virtual Jolie, que es productora de The One and Only Ivan y que además ha doblado al personaje de Stella.

“El proyecto había empezado como una película de acción ligera y divertida para niños, una historia más simple (...), pero todo el mundo que se involucró entendió de verdad que es dura, no es una película ligera: va de asuntos fuertes. Es una película encantadora, divertida y llena de vida, pero es engañosa en el envoltorio”, añadió. (Lea: Primera imagen de “Raya y el último dragón”, el nuevo clásico Disney que llegará en 2021)

Jolie también opinó que las nuevas generaciones son muy conscientes de la situación del medioambiente y de la necesidad de proteger a las especies salvajes.

La cinta cuenta la historia de Ivan (con la voz de Rockwell en inglés), un gorila que forma parte de un espectáculo circense y cuya vida da un giro de 180 grados cuando aparece una pequeña elefanta llamada Ruby (Brooklyn Prince) que acaba de ser capturada.

Cranston, que da vida al ambivalente y dubitativo propietario del circo Mack, reflexionó sobre la mezcla de buenas y malas intenciones de su personaje.

“Le veo como un hombre que tiene defectos pero que también está intentando hacer bien las cosas”, argumentó. (Lea también: “Luca”, la nueva película de Pixar para 2021)

“Ivan fue como un hijo para él y él no iba a abandonar a su hijo. Quería solucionarlo. Pero, ¿cómo asumir el hecho de que es ahora un gorila hecho y derecho y cómo vive con eso? Fue necesario descubrir esos matices y permitir que Mack fuera vulnerable”, indicó.

Por último, la directora Thea Sharrock detalló cómo intentaron que la tecnología digital estuviera al servicio de la emotividad en una película que se iba a estrenar en los cines pero que, finalmente, se lanzó directamente en el mercado digital por la pandemia del coronavirus.

“Fue como trabajar en dos películas al mismo tiempo. Por un lado, empezamos todo el proceso con el doblaje porque los animadores necesitaban sus voces para empezar a establecer el viaje de la animación. Luego rodamos toda la acción y real. Y al final volvimos para rodar todos los aspectos virtuales de la película, es decir, cuando solo teníamos animales en la escena”, explicó. (Además: ¿Las películas de Disney alimentan los estereotipos de género y raza?)

“Y, por supuesto, queríamos capturar el espíritu sincero del libro”, añadió al asegurar que, dentro de los parámetros de Disney, no tuvieron miedo de “conectar con la parte emocional de una historia tan poderosa como esta”.

The One and Only Ivan se estrenó en Estados Unidos en agosto y se podrá ver en América Latina cuando desembarque en noviembre esta plataforma digital de Disney.