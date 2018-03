"Titanes del Pacífico: La Insurrección" le quita el reinado a "Pantera Negra"

EFE

El debut de "Pacific Rim Uprising" en los cines estadounidenses este fin de semana recaudó 28 millones de dólares, una cifra por debajo de las expectativas del estudio Universal Pictures, pero suficiente para terminar con el reinado de "Black Panther".



"Pacific Rim Uprising", que ha costado 150 millones de dólares, quedó por debajo del debut en 2013 de la primera parte, dirigida por Guillermo del Toro, con 37,3 millones de dólares, según cifras publicadas este lunes por la web especializada Box Office Mojo.



John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi y Adria Arjona son los protagonistas de esta historia que vuelve a enfrentar a criaturas surgidas de las profundidades del océano con enormes robots que son la última esperanza de la humanidad.



Por su parte, "Black Panther", que ha permanecido en lo más alto de la taquilla estadounidense durante cinco semanas, descendió a la segunda plaza con 16,7 millones de dólares.



Se trata de la película de Marvel de mayor éxito en Estados Unidos, con más de 600 millones de dólares recaudados.



El filme de Ryan Coogler cuenta con Chadwick Boseman, Danai Gurira, Michael B. Jordan y Lupita Nyong'o en el reparto.



En la tercera plaza aparece el drama religioso "I Can Only Imagine", con 13,8 millones de dólares en su segunda semana en cartel y una caída únicamente del 19,1 por ciento respecto a su estreno.



J. Michael Finley y Dennis Quaid encabezan el elenco de esta cinta que cuenta la historia detrás de la exitosa canción "I Can Only Imagine", del grupo de pop-rock cristiano MercyMe.



El cuarto lugar fue para el debut del filme de animación "Sherlock Gnomes", con 10,6 millones de dólares.



La primera entrega, "Gnomeo & Juliet", alcanzó los 25,4 millones de dólares en su debut en 2011.



"Sherlock Gnomes", que cuenta con las voces de James McAvoy, Emily Blunt, Chiwetel Ejiofor, Maggie Smith, Michael Caine y Johnny Depp en su versión original, narra como el célebre detective Sherlock Gnomes investiga la misteriosa decoración de unos adornos de jardín muy queridos en la comunidad.



Por último, "Tomb Raider" sumó 10,4 millones de dólares.



Aicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins y Kristin Scott Thomas protagonizan esta nueva adaptación del videojuego, que explora los orígenes de la heroína mientras averigua las razones que llevaron a la desaparición de su padre.