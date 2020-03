Tom Holland revela detalles de la filmación de "Spider-Man 3"

- Agencia Europa Press

El joven actor contó que comenzó a rodar la nueva entrega del superhéroe el pasado 3 de julio en Atlanta y que Peter Parker vivirá aventuras muy locas. Además, confirmó que aparecerá en los proyectos cinematográficos "The Devil All the Time" y "Cherry".