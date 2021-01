Cineastas y documentalistas se han interesado en la vida y en las políticas de diferentes mandatarios americanos, y han, incluso, revelado casos de corrupción. Uno de los más famosos ha sido el saliente Donald Trump.

Diferentes presidentes de Estados Unidos han sido llevados al cine en producciones de ficción y biográficas. El saliente mandatario Donald Trump es uno de los que más ha sido retratado. Su reconocimiento se ha comparado con el de figuras como John F. Kennedy y Richard Nixon. Trump tuvo su propio reality “El aprendiz”, apareció en la serie “Sex and the City”. Además, realizó cameos en las películas “Across the sea of time” (1995), “Studio 54″(1998″ y “Cómo triunfar en Wall Street” (1997). (Le puede interesar: Película colombiana “El olvido que seremos”, nominada al Premio Goya 2021)

Así como Trump, otros mandatarios han sido interpretados en la pantalla grande. El realizador Oliver Stone es uno de los que más se ha interesado por producciones políticas de su país. Hizo “Nixon”, historia en la que sigue el cargo de uno de uno de los presidentes más controversiales por su renuncia, tras haber sido descubierto el caso de corrupción del Watergate.

Richard Nixon también protagoniza Frost/Nixon, la serie de entrevistas del periodista británico David Frost.

De la misma forma, ha sido retratado Abraham Lincoln, el presidente que abolió la esclavitud en Estados Unidos, este fue retratado por el director Steven Spielberg, con los actores Daniel Day-Lewis en el papel; y Lyndon B. Johnson, el trigésimo sexto presidente de Estados Unidos, fue llevado al cine e interpretado por Woody Harrelson, en LBJ, y Bryan Cranston en el filme de HBO “All the Way”. (Le recomendamos: Confirmado: Nébula estará en “Thor 4: Love and Thunder”).

Películas de ficción

Varias han sido las ficciones de presidentes que se han vuelto memorables por alguno guiones, tales como Thomas J. Whitmore del actor Bill Pullman, que da uno de los discursos memorables del cine en su papel del presidente de EE. UU. en “El día de la independencia”, dirigida por Roland Emmerich, en 2006. (Además: Zendaya revela detalles de “Malcolm & Marie”, la nueva cinta de Netflix)

En acción, se destaca la trilogía de Gerard Butler como el agente Mike BanninIg en “Objetivo: la Casa Blanca”, “London has Fallen” y “Agente bajo fuego”.

Películas basadas en escándalos

“Todos los hombres del presidente”: con Dustin Hoffman y Robert Redford. La historia cuenta el escándalo de Watergate, en la que se pone en escena a los dos reporteros, que revelaron el caso de corrupción en la que estaba involucrado Nixon; Carl Bernstein y Bob Woodward.

Documentales

Donald Trump es el eje central de “Nación de inmigración”, de Netflix, serie en la que se cuentan los delitos de su administración, como la separación injustificada de familias y la detención ilegal de inmigrantes. Además, “An American Dream” cuenta cómo amasó su fortuna, mientras que “Fahrenheit 11/9″ es la visión del documentalista Michael Moore sobre las políticas estadounidense. Este mismo documentalista reveló los negocios turbios de la dinastía Bush.