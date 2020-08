View this post on Instagram

¡Estamos muy emocionados de compartirles que #UnDisfrazParaNicolas tendrá su estreno mundial en la 35 entrega del @ficg ! Es un honor ser parte de la selección oficial con una nominación para el Premio Internacional de Largometraje de Animación con nuestra película dirigida por @eduardo_rivero2029 y con la voz de @patycantu #F35TIVAL #EntretenimientoConCausa