"Volver al futuro": Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reencuentran 35 años después

CulturaOcio - Europa Press

El actor que dio vida a Doc colgó una imagen junto a su compañero anunciando su participación en un torneo de póker a favor de "The Michael J. Fox Foundation". La organización se encarga de la lucha contra el párkinson, enfermedad que sufre Fox.

Después de 35 años del estreno de Volver al futuro, las estrellas de la película Michael J. Fox y Christopher Lloyd se han reunido por una buena causa, tal como han revelado a través de Instagram.

El actor que dio vida a Doc colgó una imagen junto a su compañero anunciando su participación en un torneo de póker a favor de The Michael J. Fox Foundation. La organización se encarga de la lucha contra el párkinson, enfermedad que sufre Fox. El intérprete que encarnó a Marty McFly también compartió una imagen de la velada.

Fox, que actualmente tiene 58 años, fue diagnosticado a los 29 años. A pesar de la enfermedad, el artista continuó trabajando y ha aparecido en títulos como Agárrame esos fantasmas, Mars Attacks! y más recientemente Sucesor designado o The Good Wife. (Lea: Otra vez por primera vez: A propósito del 21 de Octubre y el Back to the Future Day)

Volver al futuro es considerada por muchos cinéfilos una de las mejores películas no solo de los años 80 sino también de todos los tiempos. Además de Fox y Lloyd, la cinta también está protagonizada por Crispin Glover, Lea Thompson y Tom Wilson. El filme narra la historia de un viajero en el tiempo adolescente que retrocede treinta años y, sin darse cuenta, pone en peligro su propia existencia cuando conoce a las versiones más jóvenes de sus padres. Volver al futuro se convirtió en saga con dos títulos más estrenados en 1989 y 1990.

En los últimos años Lloyd ha expresado su deseo de hacer una cuarta película de la franquicia. Sin embargo, los creadores Robert Zemeckis y Bob Gale han insistido en que nunca darán luz verde a una secuela o reboot, prefiriendo mantener la historia como una trilogía.