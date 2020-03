Vuelve la serie de ciencia "Cosmos" para recordar que hay "mundos posibles"

La icónica serie de divulgación científica "Cosmos", protagonizada en los años 80 por el astrónomo Carl Sagan, regresa una vez más a la pequeña pantalla con la misión de explorar un universo de "mundos posibles" que no se limita a los exoplanetas, sino que abarca el presente y el futuro de la Tierra.

Su actual presentador, el astrofísico Neil DeGrasse Tyson, recibió a Efe en el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde dirige el mismo planetario que le enamoró de la ciencia cuando era niño, y destacó que "Cosmos: mundos posibles", la tercera temporada de esta serie a la que puso cara en su renovación hace seis años, mantiene su "legado" de "mejorar la alfabetización científica".

Esta nueva entrega de 13 episodios, que se emite en el canal National Geographic, piensa, según el científico, "en una futura Tierra como un mundo posible, y en qué camino estamos tomando".

"¿Es uno de esos mundos en los que no estamos, porque nos hemos extinguido? ¿O un mundo en el que no solo sobrevivimos, sino que prosperamos de manera que nuestros descendientes están orgullosos?", se cuestionó el divulgador estadounidense.

