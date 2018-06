Will Ferrell protagonizará una comedia sobre Eurovisión para Netflix

AFP

La estrella de 50 años escribirá el guión junto a Andrew Steele, exdirector de guiones del popular programa satírico "Saturday Night Live", en el que Will Ferrell participó durante varios años.

Will Ferrell protagonizará una comedia sobre Eurovisión para Netflix. Captura video Youtube/ JustKorvac

El actor estadounidense Will Ferrell dirigirá y actuará en una comedia de Netflix inspirada en el concurso de Eurovisión, un evento anual que atrae a decenas de millones de televidentes, informaron varios medios el martes.

La película es vista como un intento de la plataforma estadounidense Netflix de seducir a sus clientes extranjeros. "El acuerdo da a Netflix una comedia que tendrá probablemente un mayor significado para una base de suscriptores extranjeros del servicio, más familiarizados con el concurso musical", dijo Mike Fleming Jr., especialista en cine del sitio web Deadline.

"Y Ferrell se convierte en la última estrella de la comedia en tomar la delantera en un proyecto de Netflix, en un momento en que las comedias protagonizadas por estrellas luchan fuertemente en la gran pantalla", continuó.

Según varios medios, Will Ferrell tuvo la idea de asistir al concurso de Eurovisión de este año -cuya gala final se celebró el 12 de mayo- que habría descubierto gracias a su esposa desde hace 18 años, la actriz sueca Viveca Paulin.

El concurso de Eurovisión, cuya primera edición se llevó a cabo en Suiza en 1956, sigue siendo desconocido en Estados Unidos y en América Latina a pesar de que por él han pasado algunos participantes famosos como ABBA y Celine Dion.

En total, 43 países participaron en la final de este año, en la que se impuso la participante de Israel y que captó la atención de casi 200 millones de espectadores.

No se ha divulgado una fecha para el lanzamiento de la película, el segundo proyecto de Will Ferrell con Netflix después de la comedia romántica "Ibiza" (2018) que coprodujo pero en la que no actuó.

Otros grandes nombres de la comedia estadounidense también han firmado proyectos con Netflix, entre ellos Mike Myers, Adam Sandler, Chris Rock o Rob Schneider.