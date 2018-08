Woody Allen, listo para sus vacaciones

BANG Showbiz

El cineasta estaría planeando tomarse un año sabático tan pronto como termine de promocionar su nueva película, 'A Rainy Day in New York', con el objetivo de marcar distancias con el debate público.

El director de cine Woody Allen, quien a sus 82 años podría estar presumiendo tanto de su prolífica trayectoria como de un vertiginoso ritmo de trabajo que, en ocasiones, lo ha llevado a estrenar una película por año, se estaría planteando estos días tomarse un "año sabático" para poder disfrutar de unas merecidas vacaciones y, sobre todo, para escapar temporalmente del debate público que ha venido originando su figura en los últimos meses. (Le puede interesar: Woody Allen y Cecilia Bartoli en la temporada de la Scala de Milán para 2019)



"A Woody le encanta su trabajo y casi nunca se toma vacaciones. Pero ahora sabe que ha llegado el momento de tomarse un tiempo libre, por lo que estará fuera de órbita alrededor de un año", reveló al diario The New York Post una fuente cercana al cineasta, quien primero tendrá que cumplir con los compromisos promocionales de su última película, 'A Rainy Day in New York', su largometraje número 48.



Una de las razones que habrían llevado al realizador a aislarse por unos meses del mundanal ruido -según los mismos informantes- estaría directamente ligada a las acusaciones contra él hechas por su hija adoptiva Dylan, quien sostiene que su padrastro había abusado sexualmente de ella cuando solo tenía nueve años. (Le puede interesar: Hijo de Woody Allen lo defiende y acusa a Mia Farrow de abuso)



Evidentemente, que este caso tan sórdido y delicado al mismo tiempo haya resurgido con fuerza a lo largo de este año -después de que una investigación policial determinara en su momento que no había pruebas que apoyaran el testimonio de Dylan- tiene mucho que ver con los efectos colaterales provocados la caída en desgracia de figuras como Harvey Weinstein o Kevin Spacey, fundamentalmente con la tendencia a revisar situaciones controvertidas del pasado desde una nueva mentalidad de tolerancia cero hacia el acoso o el abuso sexual.



"Soy un gran seguidor de movimiento #MeToo, y creo que es muy positivo desenmascarar a aquellas personas que se dedican a acosar y hostigar a hombres y mujeres inocentes. Yo he trabajado con cientos de actrices a lo largo de mi carrera y ni una sola, ni de las consolidadas ni de las que estaban empezando, ha sugerido jamás un comportamiento inapropiado por mi parte", se defendía hace unos meses el realizador tras ver cuestionada una vez más su integridad en este aspecto.