X-Men dentro de Marvel: un universo que sigue creciendo

-Agencia Europa Press

Aunque aún falta mucho tiempo para que los X-Men vuelvan a la gran pantalla tras la compra de Fox por parte de Disney, su ingreso en el Universo Marvel es "inevitable", como diría Thanos. Y puede que cuando lo hagan su formación sea muy distinta a las de las anteriores películas, con nuevos miembros y algunos antiguos conocidos. (Le puede interesar: ¿Cómo encaja "Los Nuevos Mutantes" en la línea del tiempo de "X-Men"?)

El canal de YouTube Cosmic Wonder reveló la que supuestamente será la nueva alineación de personajes titulares para la Patrulla-X, que incluye a Cíclope, Thunderbird, Havok, Tormenta, Rondador Nocturno (Nightcrawler), Jean Grey como Chica Maravilla y Fuego Solar. Curiosamente, el canal no menciona nada de Wolverine (Logan), el personaje más popular entre los mutantes, que sigue marcando la pauta tras la icónica interpretación de Hugh Jackman. (Puede leer: Antonio Banderas será el villano en "The New Mutants" de X-Men)

Algunos de los personajes, como Cíclope, Tormenta, Jean Grey o Rondador Nocturno han aparecido hasta en dos versiones distintas en el cine, dentro de la enrevesada cronología mutante creada por Fox. Otros, sin embargo, aún no han dado el salto a la gran pantalla, aunque han aparecido en series y videojuegos. (Además: El panorama de los X-Men está claro... por lo menos en los cómics)

Thunderbird por ejemplo ha aparecido en la serie Gifted, y según la supuesta lista filtrada será uno de los primeros X-Men en regresar al cine. Fuego Solar (Sunfire), que no debe confundirse con Sunspot de Los Nuevos Mutantes, aún no ha tenido una versión de imagen real, aunque apareció en la serie animada Spider-Man and His Amazings Friends.

Cosmic Wonder también señala que Tormenta podría hacer su presentación a través de Black Panther y Wakanda, ya que en los cómics la mutante mantiene una relación con T'Challa, e incluso están casados. Por el momento, esto sólo son rumores, ya que ni Marvel ni Disney han confirmado nada sobre los nuevos X-Men del UCM.