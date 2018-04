Y ¿dónde está Ojo de Halcón en "Infinity War"?

Europa Press

Es la gran ausencia en los múltiples adelantos de Infinity War. Quedan apenas tres semanas para el estreno de la esperada cinta de los hermanos Russo... y Ojo de Halcón (Jeremy Renner) todavía no ha hecho aparición. Los fans no dejan de preocuparse por saber dónde está el personaje, pero los directores han querido tranquilizarlos asegurando que esta ausencia "está vinculada a la historia".

El codirector Anthony Russo respondió a una pregunta sobre la notoria ausencia de Clint Barton en el material promocional de la película: "Todo se explicará cuando la gente vea la película".

En otra entrevista Joe Russo destacó que "la paciencia es una virtud" y avisó que la historia de Ojo de Halcón no es algo que hay que tomar a la ligera y que "todo será revelado". "No hemos olvidado a Jeremy Renner, hemos preparado una historia con él que es un poco larga. No se trata de una obra pequeña", apuntó.

La pregunta ahora es: ¿Qué rol tiene Ojo de Halcón en la película como para que no pueda aparecer ni un segundo en los adelantos? ¿El personaje de Jeremy Renner no puede hacer acto de presencia pero Thanos sí puede aparecer golpeando brutalmente a Iron Man? Visto así, la expectación sobre Ojo de Halcón es máxima.

Anteriormente, Anthony Russo declaró que Ojo de Halcón se encuentra en un "lugar especial" durante la película. Solo el tiempo revelará el rol que cumplirá el personaje y cómo puede ayudar al equipo de superhéroes contra Thanos y la poderosa Orden Negra que está a su servicio.

Otro de los héroes que ha pasado desapercibido durante los tráileres de Infinity War ha sido Ant-Man. También es verdad que el personaje de Paul Rudd podría estar oculto en su modo reducido. Pero el caso es que no sería sorprendente ver a Ojo de Halcón y Ant-Man trabajar juntos de nuevo como ya hicieron en Capitán América: Civil War.