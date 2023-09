Claudia Bahamón tras críticas por publicidad: “Honro a mi papá en cada respiro”

‘MasterChef’: ultimátum y regaño de Claudia Bahamón a los participantes ¿Qué pasó? Foto: Captura de pantalla RCN Televisión

La actual presentadora del programa Máster chef, ha recibido todo tipo de críticas por contar esta historia y relacionarla con la marca de la que ahora es imagen. Se le acusa, sobre todo, de usar la muerte de su padre para publicidad:

No puede ser JAJAJAJAJ

Nadie había arriesgado tanto por una publicidad de Volvo como Claudia Bahamon

Es que parece mentira pero no 😭pic.twitter.com/2WkaXtFVYf — ⁷ ʟᴀʏᴏꪜᴇʀ 💜 (@AndChisco) September 22, 2023

El accidente del padre de Claudia Bahamón ocurrió hace cuatro años. Como lo recordó la presentadora, su padre iba al volante, pero se quedó dormido. Antes de fallecer, Germán Bahamón alcanzó a llamar a su hijo: “Perdón me quedé dormido, me partí las dos piernas, pero estoy bien”.

En una entrevista para ‘Conversaciones pendientes’ con Chicho Arias, la presentadora contó, además, que después del hecho se le acusó al otro conductor que chocó con su padre de ser “un asesino” o de responsabilizarlo de alguna forma por el accidente: “Y yo no tenía vida de saber que ese personaje le iban a meter a la cárcel, yo decía a él no lo pueden meter a la cárcel, es que él no mató a mi papá, es que él se quedó dormido porque mi papá sufría de microsueños, pero a él ya lo tenían para la cárcel”.

“Las redes sociales a menudo se convierten en un entorno hostil por la facilidad con la que las personas pueden expresar opiniones negativas y conflictivas de manera anónima o desde la distancia. Especialmente twitter. Hago lo mío y honro a mi papá en cada respiro”, publicó Bahamón en su cuenta de X (antes Twitter), como respuesta a los señalamientos de algunos usuarios”.

Por su parte, estuvieron quienes defendieron a la presentadora con argumentos como el de que “nadie tiene más autoridad” para hablar de la muerte de su padre, que ella: