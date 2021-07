¿Cuáles son los signos más fríos del zodiaco?

Géminis

No se trata de no poder establecer una relación con ellos, lo que sucede es que nunca se sabe que están pensando ni sintiendo. Son expertos en no revelar sus emociones, y a veces, por despiste no se percatan de las señales que les envían las personas que están interesados en ellos. Su frialdad, no es a propósito, se da de forma espontánea y por eso los demás piensan que su corazón es de hierro.

Virgo

Cualquier cosa que los saque de su zona de confort, les genera muchos desequilibrios emocionales. En el plano amoroso, se enfocan en lo que ellos piensan y no tienen en cuenta lo que la otra persona tiene para aportarles. Son objetivos, sin duda alguna, pero este es su mayor obstáculo, ya que la razón le gana al sentimiento, y les juega muy malas pasadas cuando intentan establecer una relación. Pierden el interés en un abrir y cerrar de ojos, y se aburren con mucha facilidad, volviendo su corazón un bloque de hielo.

Capricornio

Los abrazos, las caricias y la ternura son los grandes ausentes emocionales de este signo. No creen en apasionamientos y mucho mejor le “hacen eco” a la intensidad amorosa. Cuidan y valoran a sus parejas, pero no se enfocan en construir estabilidad a partir del romance, o la sensibilidad. Son prácticos, y la consciencia es la que lidera su vida amorosa.

