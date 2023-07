Desafío The Box 2023: Aleja y Sensei ganan la competencia

Ganadores del Desafío The Box 2023 - Caracol Televisión Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

Aleja y Sensei se convirtieron este martes en los ganadores del Desafío The Box 2023. Aleja se impuso a Guajira en una emocionante prueba final que acabó ganando a pesar de que la empezó perdiendo. “En un momento me desesperé bastante, la verdad. Pero mi lema siempre es perseverar, pues el que persevera alcanza. En algún instante me concentré, lo hice súper bien, logré remontar y creo que fue una definición épica”, señaló Aleja.

Al momento del triunfo Aleja aseguró que la primera persona en la que pensó fue su abuela. “Ella me tenía bastante fe, a pesar de que fallé”.

Por su parte, Sensei se impuso a Yan en un reto final marcado por lo parejo de los dos competidores. Para él la clave de su éxito final fue la concentración absoluta: no escuchar lo que decían sus compañeros, ni estar pendiente de lo que hacía su rival. Su batalla era con el mismo. “Yo creo que cuando uno empieza a sentir presión, se empieza a desestabilizar y pierde su concentración. Así que me mantuve enfocado en lo que yo iba”.

Se trató de la final de la versión número 19 del programa, que premia a dos competidores, un hombre y una mujer. En esta edición, durante la competencia se repartió una bolsa de premios de $1.400 millones.

#DesafíoTheBox | ¡Tenemos ganadores! Sensei y Aleja llegaron a lo más alto en el reality y dominaron la Ciudad de las Cajas para llevarse un millonario premio a casa, ¿cuánto ganaron? 👇https://t.co/q22GqmIdDt — Caracol Televisión (@CaracolTV) July 26, 2023

¿Quiénes son los ganadores?

Aleja’: Fue la primera competidora clasificada a la final. Desde muy pequeña encontró en las motos una auténtica pasión y fuente de trabajo, pues gracias a estos vehículos de dos ruedas ha encontrado espacio en el modelaje y en la acogida de varios grupos moteros del país. Sin embargo, su mayor sueño actualmente es ser cantante profesional.

‘Sensei’: Es conocido con ese apodo por su forma asertiva de enseñar. Apasionado deportista en carreras de obstáculos desde hace más de una década. Fue el primer atleta colombiano en alcanzar la categoría Elite de una de las carreras de obstáculos internacional más importantes, Spartan Trifecta World Championship.

¿Qué sigue para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Además de reunirse de nuevo con sus familiares, Sensei y Aleja ya revelaron, en líneas generales, en qué piensan invertir el dinero del premio. En conversación con el programa La Red de Caracol Televisión, Sensei aseguró que quiere expandir su gimnasio e invertir en finca raíz. Por su parte, Aleja quiere finalizar la construcción de la casa de su abuela, pagar la vivienda de su mamá y montar un emprendimiento.

Lea más del mundo del Entretenimiento 📀🎞️🎤.