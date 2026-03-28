Home

Entretenimiento
28 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.

Diego Sáenz: “La fama para mí es una mentira, pero la agradezco con conciencia”

El músico y presentador bogotano Diego Sáenz habló sobre la culpa, la fama, su relación con Rey, su mascota y su proceso de reinvención artística en Claro Oscuro. Durante la conversación, también recordó la influencia del actor Edgardo Román y el origen de su nuevo proyecto musical, Los Revéz.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

🎬📸🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Tatiana Gómez Fuentes

Tatiana Gómez Fuentes

Unidad de Video

Temas Relacionados

Diego Sáenz

Claro Oscuro

Los Revéz

Entretenimiento

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.