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28 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
Diego Sáenz: “La fama para mí es una mentira, pero la agradezco con conciencia”
El músico y presentador bogotano Diego Sáenz habló sobre la culpa, la fama, su relación con Rey, su mascota y su proceso de reinvención artística en Claro Oscuro. Durante la conversación, también recordó la influencia del actor Edgardo Román y el origen de su nuevo proyecto musical, Los Revéz.
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