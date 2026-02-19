Home

Entretenimiento
19 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.

El Kanka: “Me han pasado más cosas increíbles en Colombia que en mi país”

El cantautor malagueño estuvo en Bogotá promocionando su más reciente disco, “La Calma”. En este Claro Oscuro habló sobre las dificultades de su trabajo, el amor que encuentra en la vida cotidiana y los amigos que siempre lo han acompañado.

Santiago Ramírez Marín

Santiago Ramírez Marín

Santiago Gómez Cubillos

Santiago Gómez Cubillos

Laura Salomón Prieto

Laura Salomón Prieto

