El Tarot anual de Mavé gratis: así le irá durante 2022

Tarot Anual de Mavé. Signos: Virgo, Libra, Escorpión y Sagitario. Foto: Archivo

VIRGO

El miedo que tenía sobre lo que podría traerle el año 2022, se quedará sin piso. Sus cartas son las mejores, los oros brillan, puede confiar en el entorno sin sentirse amenazado y reconstruir la línea del tiempo que une al presente con el futuro. Con estos buenos augurios asumirá sus proyectos, está acostumbrado a trabajar duro, sabe cómo hacerlo; los tres primeros meses serán agotadores, no podrá desviar su atención de los pequeños detalles con la precisión de un relojero; después de tanta disciplina será flexible, sin perder el tiempo en larguísimas y agotadoras reuniones que matan las ideas. Será libre para tomar decisiones sin la aprobación de los demás, sin temer sus represalias; será libre para decir NO, hay muchas cosas que no quiere hacer, que no lo obliguen… La pandemia lo ha liberado de prejuicios y preocupaciones tontas, lo ha llevado a encarar sus vacíos y a repasar sus logros. Está tranquilo con la vida escogida y hecha; no se dejará adormecer por la costumbre, al punto de no reconocer el milagro. También, de acuerdo con las cartas de los oros, estarán a su lado sus amigos, lo acompañarán con buen humor y le recordarán quién es; ellos lo conocen, no son complacientes, se atreven a expresarle sus desacuerdos y le dirán que debe tener los pies en la tierra, no puede volar como Peter Pan sobre los tejados, huyendo de lo que pasa. Expresará lo que piensa sin faltar a sus principios, sin volverse farsante, sin desilusionar a quienes le han entregado su confianza y sin tener una ética débil, con el supuesto de que si hay tantos así, no importa uno más… El mundo necesita cambiar, atenderá a este llamado. Después de todo lo que ha pasado, para qué seguir igual, al pie del desbarrancadero: esta es su conclusión. Y recordando a Virginia Woolf: “Tantas cosas que dejamos de hacer, por pereza de cruzar la calle”. Velas rojas, muchas velas rojas.

LIBRA

Usted empezará el año con la necesidad de compartir sus proyectos con alguien que le inspire confianza; necesita contrastar sus opiniones con las de otras personas que lo oigan y le ayuden a despejar el camino, para resolver qué es lo que quiere y saber por qué le va regular en el amor, eso cree… Necesita que la conversación lo ayude a reconstruir su autoestima que se quiebra, al punto de volverse trizas. Ha estado encerrado en sí mismo, mirando el jardín, las montañas, los copos blancos y azules de las nubes y el reloj. Lo ha hecho solo; las pequeñas y grandes traiciones en el afecto han hecho mella, pero no hay razón para alejarse de quienes lo quieren de verdad; varias personas lo quieren de verdad, así que no las puede meter en la misma bolsa, de quienes no respondieron a su entrega y lo dejaron en la mitad del patio… Para concluir que volverá a creer en el amor y en la amistad, a confiar en otro y sentirá de nuevo la seguridad de quien tiene un refugio en el afecto. Su buen criterio lo salvará de errores y peligros y su optimismo servirá para que los resignados a lo peor -hay varios a su alrededor- concluyan que sí hay salida. El destino colectivo no puede ser el horror eterno, podemos recuperar la dignidad y poner fin a la costumbre de estar en el infierno; es posible liberarnos del desastre y aspirar a mejores días. Afianzará su liderazgo con el fin de responder al clamor de muchos; en un ambiente de mediocridad y vanidad sobresale por reconocer sus errores, sin creerse uno de los elegidos para salvar el mundo. Seguirá escribiendo su historia que retomará el curso después de algunas pausas, sobretodo después de pasar por el puente colgante del mes de octubre, cuando creyó que la mala suerte se había ensañado y cayeron meteoritos del cielo, que estuvieron a punto de aplastarle la cabeza. De acuerdo con el siete de oros del Tarot, el año 2022 le mostrará el camino de la Victoria. Velas rojas, muchas velas rojas.

ESCORPIÓN

Como afirma su quinto arcano, el cinco de espadas del Tarot, usted solucionará todos los problemas pendientes. Venció su resistencia a trabajar en equipo, a veces creía que era bla bla bla, pero ha confirmado que no hay otra forma de superar los problemas; la antigua fórmula -una persona dando ordenes y los demás obedeciendo-, no funciona. Además, los retos son tan complejos que es preciso sumar creatividades y la mejor voluntad. Qué alivio empezar el año con la mente libre para pensar en otras cosas, sin los problemas eternos que le zumbaban en la cabeza como un enjambre de abejas. No tiene intención de ignorar la experiencia estruendosa de los dos últimos años de la pandemia, no le interesa hacer borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada; recuerda lo vivido, el miedo y la zozobra. Confirmó que la vida se puede acabar con un incendio, un tifón, un tornado, un virus o una estampida de rinocerontes. Siente que lo peor de este trayecto está pasando; hay luz al final del túnel para probar que la vida no se detiene y es una suerte seguir como testigo de los avances del ingenio humano, para atajar la derrota ¡La vida continúa! Seguirá dedicado a su relación de pareja, que se fortaleció en el encierro; está agradecido de tener a alguien que lo ha sostenido en las borrascas. Y por último, encontrará tiempo para desarrollar sus habilidades dormidas; conoce sólo la mitad de su potencial, la otra mitad aguarda para la realización plena, y seguir construyendo. Nunca ha desperdiciado el tiempo y este año que empieza con tantas expectativas para el mundo, no será la excepción. Aprovechará las oportunidades que llegarán, en el mes de abril sobretodo, y no se esconderá detrás de la puerta, esperando a que los demás piensen o hagan por usted. Atenderá el llamado de las campanas. Velas rojas, muchas velas rojas.

SAGITARIO

Este 2022 será un año de cambios en el amor y el trabajo, en su manera de estar en el mundo y de relacionarse con los demás. Aparecerá en el centro del escenario, es lo justo; se ha dedicado a otros para mejorar sus vidas y mientras tanto la suya ha estado en suspenso… Entendió que es injusto abandonar sus proyectos en el fondo del cajón, de espaldas a sí mismo, y aplazar sus deseos; siempre había cosas más importantes… No puede ser que los demás fueran felices mientras seguía esperando hasta el juicio final, no puede continuar enredado en esta telaraña; el amor y el trabajo seguían por costumbre y resignación. En este año será tal su entusiasmo que pocos podrán seguirle el paso, no hay tiempo que perder; el comienzo de 2022 lo encontrará corriendo y el final también. Aparecerá en público con el fin de exponer sus ideas, tendrá seguidores y se llenará de orgullo, se rejuvenecerá por fuera y por dentro; antes se sentía atornillado en el piso, igual a la vieja silla de la sala, desteñida por el sol. Hoy es capaz de evolucionar para concluir que lo único inmutable son las fotografías colgadas en la pared, allí aparecen el mismo río, las mismas canoas y los mismos niños que juegan en la orilla; los seres humanos cambiamos todo el tiempo, como lo seguirá comprobando en primera persona. En su trabajo revisará todas las propuestas; antes de respaldarlas y comprometerse deben merecer su confianza, que no entregará a la ligera. De lo contrario, si le producen resquemores y dudas, cerrará la puerta, sin faltar a las buenas maneras. Recuperará algunas relaciones perdidas en la pandemia; se dio cuenta de lo mucho que le aportaban, del bien que le hacían, y cuando las retome fluirán con el mismo cariño e interés del primer día; de todas formas, algunas se quedarán en el olvido; primará la calidad sobre la cantidad, no más equivocaciones… Y su mejor mes será septiembre, el número nueve, hacia allí dirigirá su energía y su mente desde los primeros días del año. Será un mes muy especial con flores de colores amarillo, morado y rosado, que colorearán el prado, a comienzos del otoño. Velas rojas, muchas velas rojas.

