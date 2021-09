El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 26 de sep. al 2 de oct.

CAPRICORNIO

Es vehemente para defender sus ideas. No lo adorna la neutralidad, esa “nueva virtud”, propia de quienes no conocen la inconformidad, no incomodan, ni protestan, no llaman la conciencia. Los neutros tienen un “bello carácter” y son moldeables, están prestos a seguir a quienes les indican la manera cómo deben proceder. A usted no lo convencen a punta de cuentos ni de represalias. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

ACUARIO

Es difícil mantener el ánimo si todo confluye hacia la infelicidad. A pesar de ser consciente de que no tiene el poder de cambiar la vida de la mayoría, usted reafirma su compromiso para lograr que el mundo sea menos malo. Al final de su novela, Candide, después de que los protagonistas han pasado por tremendas desgracias, Voltaire dice: “Hay que seguir cultivando el jardín”… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

PISCIS

La gente corre, devorando horas, devorando todo. Creen que el peligro es cosa del pasado, la máquina funciona de nuevo hasta echar chispas y la inconsciencia sigue fijando el rumbo. A usted le parece inconcebible que la dolorosísima experiencia de la pandemia no haya cambiado nada, como muchos esperaban que sucediera. Convencido de que debemos evitar más tragedias pregunta: ¿Seguiremos como un rebaño hasta la próxima catástrofe? Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí