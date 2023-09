El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 10 al 16 de septiembre

Tarot de Mavé del 10 al 16 de septiembre. Foto: Archivo Particular

PISCIS

Usted no es tonto por reclamar buen trato. Varios se han acostumbrado al imperio de los gritos, al matoneo, a mandar y exigir, lo cual es normalizar la barbarie, algo que no podrá secundar nunca. No es tonto buscar la armonía, que no lo atropellen ni maltraten. No quiere vivir en una selva humana.

ARIES

De acuerdo con el seis de espadas, su primer arcano del Tarot, le enseñaron que debía cargar el mundo a cuestas y distanciarse de la levedad y los placeres… La vida debía tener un toque de dureza, no podía ser un bazar. En fin, usted no se ha podido liberar de estas enseñanzas estoicas que lo inhiben ¿Hasta cuándo las seguirá al pie de la letra?

TAURO

Usted ha superado problemas difíciles con inteligencia y fuerza de voluntad; se ha sobrepuesto a las vueltas del destino que entorpecieron sus proyectos y pusieron sus sueños en lista de espera; también ha armado el rompecabezas del futuro, en medio de la incertidumbre que aparece como la niebla… Esta semana llegarán gratas sorpresas, siete globos de colores, en señal de que la vida cambia.

