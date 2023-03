El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 12 al 18 de marzo

Tarot del 12 al 18 de marzo. Foto: Archivo

VIRGO

La tierra da vueltas descontroladas, con el riesgo de romperse en pedazos… Sin embargo, esto no justifica su ceño fruncido, signo de gran preocupación, ni su desaliento, pesado como una montaña. Tampoco justifica su solemnidad ¿Por qué desapareció su risa que sonaba como una gran catarata y estimulaba la irreverencia para desmitificar boberías? La realidad lo aturde, como un ladrillo que le golpea en la cabeza…

LIBRA

Como dice la canción: “De vez en cuando viene bien dormir”… Sin embargo, usted no puede seguir aplazando lo que debe hacer: contestar llamadas, correos y superar los obstáculos que detienen sus proyectos. No puede esperar a que llegue el mes de Julio, que en su inconsciente está asociado con la libertad de pasear por un campo de amapolas, como los que Monet pintó con explosiones de color amarillo, azul y flores rojas regadas en el prado. En este mes de Marzo vencerá la parálisis, se moverá.

ESCORPIÓN

Volver al pasado, recordar lo que sucedió, lo que no quiere que vuelva a pasar; recordar también las actuaciones de los demás y las propias; tener la experiencia presente con el fin de no cometer los mismos errores. La experiencia debe servir -de hecho sirve- para no transitar de nuevo por caminos que no llevaron a ninguna parte y no sufrir más penas de amor ¿Qué piensa?

