El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 17 al 23 de julio

Tarot Semanal de Mavé

CÁNCER

Para descansar de la agitación de las últimas semanas usted se marginará de los problemas globales y locales. Con el fin de avanzar se opondrá a los envidiosos y escépticos que hacen guardia todos los días. Caminará por la ciudad, leerá los libros que reposan en su mesa de noche, verá por encima las noticias que dan cuenta del mundo y viajará en la nave de los recuerdos, contra el olvido. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

LEO

De acuerdo con el Rey de copas del Tarot, para usted reconocer los errores no es signo de flaqueza ni tontería; no hay razón para mantener las apariencias a toda costa. Es digno y responsable decir me equivoqué, de frente, y expresar un propósito de enmienda. Últimamente ha cometido varias equivocaciones, aunque no en materia grave, todas son veniales. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

VIRGO

En su trabajo usted resalta la responsabilidad y el compañerismo de la mayoría para construir un ambiente sano. Es consciente de que nos deberíamos empeñar en esto con el fin de mejorar las condiciones de cualquier trabajo, en vista de que todos se pueden volver socavones oscuros, hervideros de críticas ponzoñosas y envidia. No se puede vivir en ambientes tóxicos: eso está claro. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

