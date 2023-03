El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 19 al 25 de marzo

Tarot del 19 al 25 de marzo. Foto: Archivo

PISCIS

Usted camina con cuidado para no tropezarse; está listo para salir en caso de un temblor, hay muchos temblores. Se pregunta cómo mantener la calma y hacer algo productivo, esquivando las violencias del día a día, que alejan la esperanza. Se trata de sobrevivir de la mejor manera. En palabras del poeta Rilke, “¿quién habla de victorias? Sobreponerse es todo”.

ARIES

Para no dejarse arrastrar por el ventarrón de las ilusiones, irá por caminos distintos. Después de poner en la balanza los pros y contras, seguirá la ruta que trazó el azar. No regresará a viejos fracasos, tatuados en su piel, aprendió la lección. Oirá las nuevas propuestas con actitud crítica. Usted no puede contribuir a que las cosas empeoren.

TAURO

Usted mueve los brazos y las piernas para estirar sus músculos que se engarrotan; se fija en cómo se sienta, se para de la silla y camina. Su cuerpo padece las consecuencias del descuido; ha creído que resiste calor y frío sin medida, largas jornadas de trabajo, poco descanso; de allí, los dolores que endurecen la expresión de su cara y no puede pasar por alto. Los dolores en el alma también se expresan en su cuerpo.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí