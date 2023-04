El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 2 al 8 de abril

Tarot del 2 al 8 de abril de 2023. Foto: Archivo

CAPRICORNIO

A pesar de su pacifismo, todos los días debe pelear por una causa u otra; defiende sus puntos de vista con el fin de que los tengan en cuenta y les cierra el paso a quienes se aprovechan de la buena fe; usted está alerta con los cinco sentidos. Y no le gusta vivir así… Pero algunos corren compulsivamente detrás de sus objetivos sin consideración por nadie y pisan duro…

ACUARIO

Cambió su trabajo, no lo hizo por capricho. Después de alejarse, varios se están dando cuenta de la importancia de lo que usted hacía con eficiencia y compromiso, en beneficio de todos. Y están asustados ante la posibilidad de que los proyectos que estaban en curso se detengan porque ya no cuentan con su guía ni con su buen ánimo. Al respecto, el ocho de bastos del Tarot, es radical, ni un paso atrás.

PISCIS

De acuerdo con el ocho de espadas del Tarot, se pregunta cómo podemos seguir cuerdos en esta espiral de violencia, cómo podemos confiar en un nuevo día. Estamos anestesiados y continuamos así, días, meses… Algunos no se preocupan; no registran nada de lo que pasa a su alrededor, se encierran en su mundo, no se afectan. Usted no puede estar al margen.