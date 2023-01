El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 22 al 28 de enero

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ACUARIO

Usted no quiere volverse un peleador compulsivo. Los avispados ven la manera de sacar ventaja sobre el prójimo; últimamente ha enfrentado problemas menores y mayores que no deberían pasar, si hubiera consideración por los demás… La convivencia recuerda muchas veces las palabras del filósofo Thomas Hobbes: “El hombre es lobo para el hombre”… Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

PISCIS

A pesar de que usted se esfuerza en controlarse y no morderse las uñas, su impaciencia aumenta; sus proyectos no avanzan ¿Podrá seguir a la espera? Lo que corresponde es dejar su pasividad y averiguar sin preámbulos qué pasa, venciendo el pudor, que lo paraliza, para no incomodar a nadie. Y mientras tanto, su angustia crece… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

ARIES

Con la idea de animarlo a cumplir sus metas, con fuerza de voluntad, sin caer en los brazos de la pereza, muchas veces le han dicho que querer es poder; se lo han dicho temprano en la mañana, cuando su deseo es permanecer debajo de las cobijas y que el día pase y se junte con la noche, sin su participación… Esta semana volverá a escuchar la voz que lo insta a activar sus proyectos y pondrá de su parte para que se realicen. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

