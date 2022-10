El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 23 al 29 de octubre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ACUARIO

Se esculca por dentro con la precisión de un cirujano que revisa todo, hasta eliminar cualquier signo de enfermedad. Y se ha descubierto como una persona quisquillosa… Está convencido de que a quienes están a su alrededor los elogian por sus cualidades y jamás los censuran por sus defectos; además, reciben amor a manos llenas. Y desea que a usted le pase lo mismo… La siguiente pregunta es necesaria: ¿el abandono del que se queja es ficción o realidad? Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

PISCIS

Se aburrió de estar enfatizando que sus proyectos sí son viables, no se quedarán en el aire. Enfrentará a quienes gritan que no se puede cambiar nada, que es imposible. Y siguen con la retahíla, es mejor dejar las cosas como están, es cierto que funcionan regular, pero funcionan, para qué arriesgarse en terrenos desconocidos. No y no. Usted está convencido de que debe insistir en sus proyectos. ¿Por qué no? Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

ARIES

La expresión de su cara se vuelve adusta y el vozarrón de la ira se oye como un trueno: usted se está descontrolando. Así, sus argumentos válidos -lo son- pierden fuerza… No le sirve respirar profundamente, inhalar y exhalar, tampoco le sirve pararse de la mesa y caminar cuando la rabia le empieza a producir hormigueo. Se ha engarzado en discusiones que no conducen a ninguna parte, solo desgastan, como lo demuestra su cuerpo aporreado… Velas blancas, muchísimas velas blancas.

