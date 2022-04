El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 24 al 30 de abril de 2022

Tarot Semanal de Mavé Foto: Archivo

TAURO

En la Semana Santa se propuso combatir su pasividad, debida, según sus palabras, a que lo terrible que sucede lo deja sin respiración y lo paraliza. Como no puede continuar como un convidado de piedra, esperando que todo vuele en átomos, avanzará en el logro de sus metas de comienzos del año. Y la actividad será el casco que defenderá su cabeza de los golpes. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

GÉMINIS

A pesar de que le aseguran que todo es transparente y no hay nada oculto, luego no necesita pedir información adicional, ni investigar en profundidad, usted ahondará hasta saber cómo son las cosas; en realidad sabe muy poco. Ha pensado en no preguntar más, en no seguir evidenciando su desconfianza. Pero por todos lados, incluso muy cerca, la mala fe ronda… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

CÁNCER

De acuerdo con el seis de bastos del Tarot, nota con preocupación que las cosas inútiles le impiden concentrarse en sus proyectos de fondo y la culpa es cada día más grande. Duda sobre si es capaz de entregarse a lo que quiere, lo cual exige hacer cambios de fondo y arriesgarse por un nuevo camino; nadie puede garantizarle el éxito. Usted sabe que si no recorre este camino lo doblegará el arrepentimiento… Velas naranjas, muchísimas velas naranjas.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí