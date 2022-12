El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 4 al 10 de diciembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

GÉMINIS

Su preparación para esta época del año incluye no caer en alegrías obligatorias y celebrar por celebrar, no comprar compulsivamente, bolsas y bolsas llenas de objetos que reemplazan el cariño verdadero. No se obnubilará en medio de carreras, bombillos de colores, canciones pegajosas y excesos gastronómicos. Usted es una rareza, las fiestas de fin de año deben traerle un regocijo sereno. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

CÁNCER

Le gustaría hibernar varios meses y despertarse para ver qué ha pasado en el mundo, con la esperanza de que durante el sueño los problemas que amenazan al planeta encuentren una salida y el progreso signifique evolución humana y no construcción de ciudades tumultuosas, invivibles y bombas atómicas de última tecnología que exploten como hongos gigantes y acaben con todo… A veces le gustaría dormir y despertarse en otro momento … Velas blancas, muchas velas blancas.

LEO

Cualquier cosa le produce vacío y el impulso de salir corriendo a otra parte para empezar a contar puestas de sol. Su hipersensibilidad lo ha llevado a hacer reclamos injustos a quienes ya no saben cómo hablarle ni cómo moverse alrededor; tratan de no existir para no alterarlo… En palabras de Barba Jacob: “Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres”… Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

