El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 5 al 11 de noviembre

Tarot del 5 al 11 de noviembre. Foto: Archivo Particular

ACUARIO

Usted necesita estar solo con el fin de aclarar varias dudas. La soledad no es temible, fría ni peligrosa, como algunos la describen; tampoco es sentirse perdido. La soledad tiene buenos momentos y diálogos provechosos consigo mismo que enderezan la vida; está llena de voces y recuerdos que siguen en la memoria. San Juan de la Cruz se contagió del “gusto por la noche y la soledad sonora”.

PISCIS

Llegó el mes de Noviembre, mes de lluvia y luz muy blanca que recuerda cómo el invierno se acerca a otros continentes. Sus proyectos marchan a pesar de la realidad quieta; algunos sostienen con preocupación que nada se mueve… Lo único que usted tiene pendiente es una declaración de amor que hará esta semana de manera ardiente.

ARIES

¿Qué pasaría si se declarara en desobediencia y no hiciera nada? ¿Qué pasaría si escondiera el teléfono que siempre tiene a mano, esperando que timbre, si no respondiera ningún mensaje ni correo, si se refugiara en la fortaleza amurallada de su mundo? ¿Qué pasaría si no siguiera lo que sucede en este país y en el planeta en sombras? ¿Será capaz de poner esta fantasía en práctica? ¿Qué pasaría?

