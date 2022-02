Lista nominados a los Premios Oscar: Encanto, Poder del Perro; la guía completa

Los Premios Óscar 2022 se entregarán el 27 de marzo. Foto: Agencia AFP

A través de Twitter la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista oficial de nominados para recibir las estatuillas doradas entregadas al mérito artístico, en reconocimiento de la excelencia y activismo de profesionales de la industria, en sus 24 categorías. La edición 94 de los premios otorga el reconocimiento a mejor película, mejor actor, mejor película animada, mejor actriz, mejor banda sonora, entre otros. Estos son los nominados.

Mejor película:

Belfast - dirigida por Kenneth Branagh

Duna - dirigida por Denis Villeneuve

No mires arriba - Adam McKay

El poder del perro - Jane Campion

Rey Richard - dirigida por Reinaldo Marcus Green

Callejón de las almas perdidas - dirigida por Guillermo del Toro

West Side Story - dirigida por Steven Spielberg

Drive my car - dirigida por Ryusuke Hamaguchi

Coda - dirigida por Sian Heder

Licorice Pizza - dirigida por Paul Thomas Anderson

Mejor película animada:

Encanto - dirigida por Byron Howard y Jared Bush

Flee - dirigida por Jonas Poher Rasmussen

Luca - dirigida por Enrico Casarosa

Raya y el último dragón - dirigida por Carlos López Estrada y Don Hall

The Mitchells vs. The Machines - dirigda por Michael Rianda

Mejor canción original:

“Dos orugitas” - Encanto

“Be alive” - Rey Richard

“Down to joy” - Belfast

“No time to die” - No time to die

“Somehow you do” - Four good days

Mejor banda sonora:

Encanto - Germaine Franco

Duna - Hans Zimmer

No mires arriba - Nicholas Britell

El poder del perro - Jonny Greenwood

Madres paralelas - Alberto Iglesias

Dirección:

Belfast - Kenneth Branagh

Drive my car - Ryusuke Hamaguchi

Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson

El poder del perro - Jane Campion

West Side Story - Steven Spielberg

Mejor actriz principal:

Jessica Chastain - Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman - La hija oscura

Kristen Stewart - Spencer

Penélope Cruz - Madres paralelas

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Mejor actor principal:

Javier Bardem - Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch - El poder del perro

Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom!

Will Smith - Rey Richard

Denzel Washington - La tragedia de Macbeth

Mejor película internacional:

Drive my car - Japón

Flee - Dinamarca

Fue la mano de Dios - Italia

Luana: un yak en el salón - Bután

The worst person in the world - Noruega