Comienza la octava edición de Comic Con Chile con un espacio dedicado a Harry Potter

EFE

Con la participación de la actriz chilena Daniela Vega, ganadora del Óscar a mejor película con "Una mujer fantástica", y el danés Pilou Asbaek de la famosa serie "Juego de Tronos", se inició en Chile la más reconocida feria dirigida a niños y adultos de todas las edades.



La nota alta de la primera jornada estuvo a cargo de la estadounidense Shannon Purser, quien encarnó a "Barb" en la reconocida serie de Netflix "Stranger Things", y compartió un rarto ameno con sus seguidores, junto al inglés Kevin McNally, favorito del teatro, televisión y cine, y recordado por su papel en la saga "Piratas del Caribe", como el pirata Joshamee Gibbs.



La actriz Karol Sevilla de la serie "Soy Luna", de Disney, también inauguró este encuentro con un panel dedicado a los más jóvenes de la Comic Con 2018, que por tres días recibirá a familias completas en Espacio Riesco, un amplio centro de eventos ubicado en el norte de la capital.



Para quienes gustan de los videojuegos, son más de 5.000 los metros dedicados al "área gamer", un recinto "de nivel internacional" acondicionado para que principiantes y jugadores más experimentados se empapen de las últimas novedades y tecnologías de este mundo.



"Chile es un foco importante de 'gaming' a nivel regional. Debemos estar a la vanguardia para resolver las necesidades de un público adepto a los videojuegos, que ha crecido con ellos y busca perfeccionarse", aseguró el gerente de Computación de HP, Rodolfo Pérez, a cargo del stand OMEN by HP, junto al equipo e-sports de League of Legends y Counter Strike, Isurus Gaming.



"Tenemos una comunidad digital que nos retroalimenta sobre contenidos y sobre qué podemos mejorar en este mismo evento, para que ellos mismos puedan disfrutarlo y aprovecharlo al máximo", dijo el gerente de la Comic Con Chile, Enrique González.



El ejecutivo afirmó que este 2018 el plato fuerte de la feria será "un homenaje a Harry Potter, en donde se recreará ese mundo con contenidos exclusivos que están por primera vez en Sudamérica", ya que "no se trata solo de cómics, sino de la industria del cine, la literatura, la televisión y por supuesto, los superhéroes", dijo.



Por esta razón, algunos de los invitados estelares de esta edición son el actor búlgaro Stanislav Ianevski, quien interpretó en la saga cinematográfica, inspirada en los libros de J. K. Rowling, al jugador de Quidditch, Viktor Krum, en "Harry Potter y el cáliz de fuego"



También Chris Rankin estará junto a sus fieles seguidores, quienes recordarán a este neozelandés por haber dado vida a Percy Weasley, hermano del mejor amigo de Harry Potter, Ron Weasley.



Además de los "cosplayers", que se han convertido en una de las principales atracciones de esta expo por sus elaborados disfraces, inspirados en sus personajes favoritos de ficción, habrá gran cantidad de ilustradores.



Importantes dibujantes de Marvel, y célebres artistas de la escena local e internacional exhibirán sus creaciones y pintarán en vivo para el público chileno en la "más masiva" edición de la Comic Con, según los organizadores.



Éxitos de la pantalla que han dado la vuelta al mundo como Los Simpsons, Dragon Ball, The Walking Dead, Harry Potter y Pokemón, serán solo algunas de las atracciones que se podrán encontrar este 2018 en la Comic Con Chile, abierta hasta el domingo en el país suramericano.