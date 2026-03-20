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20 de marzo de 2026 - 10:44 p. m.

Festival Estéreo Picnic 2026: así suenan La Ramona, DVD, Zaider, Manú y Manuel Lizarazo

El Espectador habló con algunos de los artistas nacionales que hacen parte del cartel de la nueva edición del Festival Estéreo Picnic. La Ramona, DVD, Zaider, Manú y Manuel Lizarazo comparten sus proyectos musicales, sus aportes al line up y las canciones con las que crearían la playlist perfecta para estos tres días de música.

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