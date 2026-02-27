26 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Flora Martínez: “Ser famosa no es tan chévere, pierdes totalmente tu privacidad”
A los 20 años, recuerda, ya tenía fama y reconocimiento, pero sintió que había perdido su esencia. En su paso por Claro Oscuro, la actriz Flora Martínez, contó porqué se alejó un tiempo de la actuación, su faceta como cantante y cómo encontró en el cine una forma más profunda y libre de contar historias.
