Actor Luis Tamayo dice que fue víctima de la brujería

Redacción gente

Hace unos años, el actor Luis Tamayo enfrentó serias dificultades en su vida personal y laboral por una supuesta brujería. Según contó a La Red el artista recordado por sus interpretaciones en "La costeña y el Cachaco", "Chepe fortuna" o "¿Dónde carajos está Umaña?".

"Empecé a tener muchas dificultades, me sentí enfermo, aislado, no me salía trabajo… era una persona que no me soportaba a mí mismo", dijo Tamayo.

Su situación cambió cuando un hombre lo contactó y le dijo que la brujería se la había hecho un supuesto amigo, quien lo había mandado a "enterrar vivo".

Luis Tamayo se encontró con el hombre en un cementerio e hicieron un ritual que les permitió desenterrar los supuestos muñecos que sirvieron para la brujería.

"Encontró dos muñecos que estaban con las piernas partidas y tenían unos alfileres estilo vudú", comentó el actor en el programa de Caracol Televisión.