Actor que interpretó a Neville Longbottom en Harry Potter ya es un hombre casado

BANG Showbiz

El actor Matthew Lewis dejó de ser uno de los solteros más atractivos de la industria interpretativa británica al contraer matrimonio este fin de semana con su Angela Jones en una romántica ceremonia que tuvo lugar en Italia.

Él mismo se encargó de dar a conocer la noticia a través de las redes sociales, donde compartió con sus seguidores una fotografía suya y de su esposa tras darse el 'sí quiero' y bromeó acerca del evento que se había perdido a causa de su boda.

"No solo no pude ir en su momento al concierto de los Artic Monkeys en Los Ángeles, sino que resulta que también actuaban en Italia mientras nos encontrábamos allí, pero en lugar de verlos tocar, mi mujer me ha obligado a casarme. Estoy furioso", escribió Matthew Lewis.



El joven de 28 años es principalmente conocido por su papel del mago Neville Longbottom en las películas de 'Harry Potter', aunque tras el final de la saga cinematográfica ha seguido trabajando de forma regular en producciones como el filme romántico 'Yo antes de ti' o en la serie 'Ripper street'.

En mayo de 2015, Matthew Lewis protagonizó una comentadísima portada en ropa interior para la revista Attitude con la que presentó una nueva e impresionante imagen física que no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a J.K. Rowling, la autora de los libros sobre magos que le conoce desde que era tan solo un niño.

"A ver, no ha sido tan malo como ver a Dan en 'Equus', pero casi. Por amor de dios, la próxima vez háganme algún tipo de advertencia", tuiteó la escritora en tono divertido tras ver al antiguo actor infantil luciendo abdominales y haciendo referencia a la obra de teatro que hizo en su momento el protagonista de 'Harry Potter', Daniel Radcliffe, en la que aparecía desnudo. "Siempre te apoyaré en todo lo que hagas, Matthew. Ahora ve a ponerte algo de ropa", añadió Rowling en tono conciliador.

Se cree que Matthew Lewis conoció a su chica y ahora esposa a principios de 2016 en un evento del parque Wizarding World de Florida, en el que ella trabajaba y al que él había asistido como invitado.