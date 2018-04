Ágatha Ruiz de la Prada se suma al amor digital

Redacción gente

Ágatha Ruíz de la Prada ha demostrado que no hay edad para encontrar al amor de la vida. La diseñadora de moda es la nueva imagen de ourtime.es, una página web para encontrar a la pareja ideal.

La famosa diseñadora ha hablado sin tapujos sobre las relaciones asegurando que, aunque no sabe lo que busca, le gustaría conquistar más porque "nunca es suficiente". Respecto a si sus hijos usan o no este tipo de páginas, ella misma ha asegurado que cree que no, pero que lo desconoce.

Para ella es divertido hacer parte del mundo del internet de esta manera. Ágatha Ruiz de la Prada ve que la gente jóven busca pareja por internet, y que es algo normal para el mundo, mientras que ella en su momento era incapaz de hacer algo así. Cuando la llamaron para hacer parte de esta campaña cambió de parecer, y lo tomó como una experiencia nueva y divertida.

En el mundo del internet, y más en temas amorosos, nadie sabe lo que busca. Ni siquera la diseñadora, quien afirma que a lo mejor alguien que parezca fatal puede gustar, mientras que alguien que parezca fenomenal siemplemente no.

Para Ágatha Ruiz de la Prada resulta incluso gracioso el hecho de haberse sumado a esta nueva tendencia. "Nunca me imaginé yo que iba a estar metida en este asunto, es algo que me ha chocado, nunca lo imaginé como dije al principio. Yo tengo edad de tener nietos no de buscar novios" expresó la diseñadora en una entrevista a CHANCE.

Después de su divorcio con Pedro J, Ramírez, periodista español, Ágatha no ha logrado acomodarse a la soltería, sin embargo, las redes socales la han ayudado a abrirse un poco más a nuevas posibilidades y a divertirse un poco.

A la diseñadora le gusta conquistar. Según ella, era algo que no había hecho antes, y confiesa que, de hecho, le gustaría poder conquistar mucho más, y tanto el internet como la página web para la cuál es imagen, seguro la ayudarán a encontrar su pareja ideal.