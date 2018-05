Alejandro Escallón: el bloguero gastronómico habla sobre su nueva aplicación

El Espectador

¿De dónde surgió la idea de comenzar a hacer reseñas sobre comida?

Esto comenzó hace tres años y medio. Yo estaba trabajando en el tema de mercadeo y ya tenía mucha claridad con respecto a que todo iba a migrar hacia las redes sociales, y vi una película que se llamaba Chef. Siempre he sido muy amante de la comida y los restaurantes, y gracias a esta película me di cuenta de que no había crítica gastronómica en Colombia. También comencé a pensar en que aquí no había plataformas que las personas pudieran consultar regularmente para tener opciones para salir a comer. Y ahí arranqué con mi perfil de Instagram “BogotáEats”.

¿Se esperaba que su perfil de Instagram tuviera tanto éxito?

Yo me acuerdo de que cuando arranqué le decía a un amigo “oiga, ¿usted se imagina que mi perfil llegara a 20 mil seguidores”?, y de alguna manera nunca dimensioné que esto pudiera llegar a lo que es hoy, y como yo veo crecer todo un poco cada día, no me lo imaginé. Cuando las marcas comenzaron a llamarme para trabajar conmigo, varios restaurantes y lugares reconocidos yo no lo podía creer, pero así pasó, y duré mucho tiempo haciendo esto sin ganarme un solo peso, pero aun así disfrutaba hacerlo, porque era lo que me gustaba y es lo que en este momento me apasiona.

¿Cómo ha sido el proceso de pasar de Instagram a otro tipo de plataformas?

Yo no soy muy activo en mis redes sociales, pero YouTube fue un salto más agresivo, porque yo no sé editar ni producir videos, así que dijimos en la compañía que íbamos a contratar a una persona que se encargara de todos los productos audiovisuales, que tienen temas de preproducción, posproducción, edición y todo eso come muchísimo tiempo. La app fue la apuesta más grande de todas, porque yo no soy desarrollador y eso tiene unas implicaciones importantes. YouTube y la aplicación definitivamente han sido mis dos apuestas más grandes.

¿Cómo ha recibido la gente la aplicación “BogotáEats”?

Me llegan más de 100 mensajes diarios a mi Instagram de gente que me pregunta dónde puede salir a comer para determinada ocasión. Pero esta red social no es suficiente para dar una recomendación específica, porque las herramientas no permiten que los usuarios vayan más allá de una foto, mientras que en la aplicación sí, porque a través de ella se puede buscar un restaurante, pero también se puede filtrar por cercanía, o por tipo de comida, precio, e incluso, por ocasión. Si alguien quiere llevar a comer a una chica en su primera cita a un buen lugar, también se puede filtrar así. Brinda muchas más opciones de navegación y explotación de la información.

¿En su vida cotidiana sentía atracción por la gastronomía o fue algo que surgió...?

Siempre. Me acuerdo de que varias veces peleé con mi mamá porque ella me decía “Alejandro, es que tú no puedes ir a un restaurante y gastarte 100 mil pesos en comida”. Yo nunca me he controlado en ese aspecto, porque me encanta.